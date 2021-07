Giovane ferito alla mano davanti alla stazione

E' stato trasportato in ospedale per essere medicato il giovane ferito nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 luglio 2021, in stazione ad Airuno.

Giovane ferito alla mano in stazione

Stando a quanto è stato possibile apprendere finora, un ragazzo di 23 anni sarebbe stato ferito poco prima delle 15 di oggi sul piazzale antistante alla stazione di Airuno. Il giovane, di origine africana, avrebbe riportato alcune ferite a una mano, prontamente medicate dai soccorritori della Croce Rossa di Olgiate, giunti sul posto con un'ambulanza. Ai Carabinieri di Casatenovo, invece, spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto: non è ancora chiaro, infatti, chi abbia colpito il 23enne né con quale oggetto e al momento dell'aggressione non erano presenti testimoni.