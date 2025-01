Furto in farmacia a Ballabio e tentato colpo a Malavedo: non c'è davvero pace in provincia di Lecco.

Furto in farmacia a Ballabio e tentato colpo a Malavedo, Federfarma chiede più sicurezza

Dopo il raid dell'altra settimana, quando a entrare nel mirino erano state le farmacie di via Roma, San Giovanni e Castello di Lecco, i malviventi sono tornati in azione nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio mettendo a segno una spaccata nella farmacia Paoletti di via Provinciale a Ballabio. Fallito invece il colpo nella farmacia Cuzzocrea di Malavedo.

"Sono molto arrabbiato ed esprimo la mia solidarietà nei confronti della farmacista Paoletti - ha commentato il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola - Questi episodi non sono accettabili. Ho visto le immagini di Malavedo e in quelle ho visto lo sprezzo verso le istituzioni. Confido che anche grazie alle nostre telecamere e grazie alle macchie di sangue che sono state rilevate, e di cui le Forze dell’Ordine stanno facendo i controlli del caso, si possa individuare l’identità dei colpevoli. La cosa che però spero è che, una volta identificati, la giustizia italiana faccia il suo corso e che ci siano pene severe per queste persone, perché non si può lasciare impunito chi commette questo tipo di reati che minano la nostra sicurezza. Vedere che qualcuno è così sprezzante del pericolo, anche davanti alla telecamera, fa male e fa molto arrabbiare".

Sei i furti con scasso nelle farmacie del circondario della città di Lecco, tre dei quali come detto nella stessa notte, negli ultimi quindici giorni

Una situazione preoccupante tanto che anche Federfarma Lecco ha deciso di intervenire sollecitando un aumento del livello di vigilanza nelle zone più critiche, in particolare durante le ore notturne e per le farmacie in servizio di turno, che spesso sono gli obiettivi principali di questi attacchi.

"Nonostante le farmacie abbiano implementato i servizi di videosorveglianza e impianti di allarme per rafforzare le misure antieffrazione, si ritrovano nuovamente indifese di fronte a queste spaccate notturne - spiegano dall'Associazione in una nota a forma della segretaria Marina Perini e della vicepresidente Gloria Cairoli - Le farmacie sono e rimangono un punto di riferimento giornaliero per migliaia di cittadini; tuttavia, la preoccupazione particolarmente viva per la pericolosità di questi eventi (e i conseguenti danni) pone chi ne è vittima, nelle condizioni di non espletare il regolamentare servizio di pubblica utilità, con conseguente disagio per tutta la popolazione".

