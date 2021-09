Sono otto le persone denunciate per i furti in discarica avvenuti a Merate: cinque di queste sono dipendenti della ditta dell'isola ecologica. Questo risultato delle indagini condotte dagli agenti della Polizia Municipale di Merate. Gli agenti hanno svelato una attività illecita che avveniva all'interno del deposito di rifiuti situato in via Ca' Rossa.

Furti in discarica, denunciati in otto. Cinque sono dipendenti

Le investigazioni degli uomini della Locale sono partite grazie alla segnalazione di alcuni cittadini convinti che stesse succedendo qualcosa di strano all'interno dell'isola ecologica situata nella frazione di Brugarolo. E i sospetti su strani giri di materiale sono di fatto stati confermati, e immortalati, dall'occhio del "grande fratello", ovvero delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale .

Fotogrammi alla mano gli agenti hanno denunciato cinque dipendenti della società che gestisce la discarica e tre cittadini complici. Non solo ma non è escluso che le persone coinvolte possano essere ancora di più. Di cosa sono accusati? Di aver rubato dei beni dalla discarica per ottenere un profitto personale, evidentemente rivendendoli . L'ipotesi di reto formalizzata è infatti quella di furto aggravato.