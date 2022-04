Fuggono dai Carabinieri e si buttano nella scarpata

Sotto il San Michele

Mobilitati Carabinieri, sanitari e Vigili del Fuoco

Fuggono dai Carabinieri: ricerche in corso lungo l'Adda. Pomeriggio movimentato quello di oggi, venerdì 29 aprile 2022 a Paderno dove le forze dell'ordine hanno ingaggiato un inseguimento ed ora sono impegnate nelle operazioni di ricerca di due persone.

Ma andiamo con ordine. Tutto inizia con un incidente stradale tra un'auto, una Bmw e una motocicletta. Lo scontro è avvenuto nel primissimo pomeriggio all'altezza dell'impianto semaforico situato prima del Michele. Secondo una prima ricostruzione sembra che la vettura, un'auto civetta con a bordo militari in borghese, fosse proprio sulle tracce dei motociclisti. Non è escluso che i Carabinieri fossero impegnati in un servizio contri i furti.

Violento l'impatto: i carabinieri sull'auto civetta sono rimasti feriti. I due centauri in sella alla motocicletta, invece di fermarsi, se la sono data a gambe. Per fuggire hanno scelto di addentrarsi nella zona boschiva situata sotto il Ponte di Paderno. Hanno raggiunto la boscaglia calandosi dalla scarpata nei pressi del semaforo.

A quel punto sono scattate le ricerche. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri della Compagnia di Merate in divisa e anche diversi equipaggi dei Vigili del Fuoco. Proprio i pompieri, che hanno raggiunto la zona attraverso l'alzaia, si sono addentrati nella boscaglia lungo l'Adda. I due sono stati individuati. Entrambi sono feriti.