Osnago

Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato.

Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi, mercoledì 17 novembre 2021, a Osnago per una fuga di gas.

Fuga di gas: intervengono i Vigili del fuoco

Dopo la segnalazione del forte odore i pompieri sono intervenuti intorno alle 11 in via Adda. L'origine della fuga di gas è stata individuata velocemente in un contatore difettoso. La zona è stata messa in sicurezza ed è stata allertata l'azienda che eroga il servizio per riparare il guasto.

