Fuga di gas a Monticello Brianza, diverse famiglie evacuate

Una fuga di gas con diverse famiglie evacuate. È successo nella tarda serata di ieri, 1 agosto 2020, a Monticello Brianza.

Fuga di gas a Monticello

In base alle prime ricostruzioni dell’accaduto, ancora da confermare, si sarebbe verificata una fuga di gas nella cosiddetta “zona dello stallo” (adiacente a via Sirtori in centro paese) e sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco. Le famiglie residenti nella zona avrebbero abbandonato temporaneamente le loro case per ragioni di sicurezza mentre i soccorsi si sono subito attivati per risolvere la problematica. Non ci sarebbero state criticità particolari e il “Cinema Sotto Le Stelle”, iniziativa all’area aperta che si stava svolgendo all’aria aperta al Parco della Limonera (nelle vicinanze della fuga di gas), è proseguito senza alcun intoppo.