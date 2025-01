Frontale a Lomagna: tre feriti tra cui una bimba in condizioni serie

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio 2025, a Lomagna, in via del Mulino, nei pressi dell'azienda Galimberti. Lo scontro frontale tra due automobili, una Toyota azzurra diretta verso Lomagna e una Citroën C1 bianca in viaggio verso Usmate, ha coinvolto tre persone: una donna di 50 anni, una bambina di 7 e un uomo di 55 anni.