Forze dell'ordine sotto attacco dei malviventi: la solidarietà del sindacato. La Segreteria Provinciale di Lecco e Sondrio del SIM Carabinieri (Sindacato italiano militare) ha voluto esprimere la propria piena solidarietà e vicinanza a tutti i colleghi delle Forze di Polizia che, con professionalità e coraggio, sono intervenuti nei gravi episodi verificatisi nelle ultime ore in provincia di Lecco.

"In particolare - scrivono dal sindacato - condanniamo con fermezza l’aggressione deliberata subita dai carabinieri durante un pattugliamento nel comune di Calolziocorte. I colleghi sono stati oggetto del lancio di petardi e fuochi d’artificio, un atto inaccettabile che mette a rischio non solo la sicurezza degli operatori, ma anche quella dell’intera comunità. A Bellano, invece, un inseguimento sulla Statale 36 è culminato in uno scontro a fuoco tra malviventi e forze dell’ordine. Grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori di carabinieri e polizia, è stato possibile gestire una situazione altamente critica, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per l’incolumità dei coinvolti".

Per il sindacato, questi episodi, seppur distinti per natura, evidenziano l’aumento della complessità e dell’imprevedibilità che caratterizzano il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine, chiamate a operare in contesti sempre più rischiosi e violenti.

La Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Lecco e Sondrio ha quindi rinnovato il proprio sostegno ai colleghi impegnati sul campo, ribadendo l’importanza di una maggiore consapevolezza e sensibilità da parte delle istituzioni e della cittadinanza verso chi si dedica ogni giorno alla tutela delle comunità.