Fontana: “Girano notizie false, tutta la Lombardia è zona rossa, senza territori esclusi”. Nessuna a deroga per Lecco

“Da questa mattina girano notizie false che rischiano di destabilizzare le persone. Dopo la firma del Dpcm tutta la Lombardia è zona rossa, nessun territorio è escluso“. Lo ha dichiarato pochi muniti fa il Governatore Attilio Fontana.

LEGGI ANCHE La Lombardia è zona rossa, da venerdì 6 sarà lockdown: cosa si potrà fare e cosa sarà vietato

Fontana: “Girano notizie false, tutta la Lombardia è zona rossa, nessun territorio è escluso”

“Tutta la Lombardia è zona rossa – conferma Fontana – Solo dopo due settimane dall’entrata in vigore del provvedimento sarà possibile chiedere delle deroghe per i territori sulla scorta dei dati epidemiologici” ha sottolineato con forza il numero uno sul Pirellone.

Un chiarimento che arriva sulla scorta di polemiche innescate anche dalla diffusione dei dati relativi all’incidenza del Coronavirus nei diversi territori lombardi. Se è vero che situazioni come quella di Lecco, o Bergamo sono ben diverse da quelle di Milano o Monza, è altrettanto vero però che il provvedimento che scatterà domani ha carattere regionale. “Me l’ha confermato lo stesso Ministro Speranza telefonicamente” ha aggiunto Fontana, che ieri sera ha parlato di “schiaffo in faccia ai lombardi e alla Lombardia“.

LEGGI ANCHE Lombardia zona rossa, Piazza: “Perchè la Campania è zona gialla?”

Ristori: “Non arretro di un passo”

“Ai cittadini dico che dobbiamo tenere duro ancora per un po’ – ha concluso il Governatore – Agli imprenditori garantisco che non arretrerò di un passo finché non saranno erogate le risorse promesse. Voglio ancora una volta ringraziare tutto il personale sanitario su cui pesa tutto il lavoro più faticoso”.