Follia a Cernusco: ruba l’auto a una donna, si schianta e prende a bastonate un anziano. Pomeriggio assurdo quello di oggi, lunedì 14 giugno 2021 a Cernusco Lombardone dove un malvivente ha aggredito una donna, le ha rubato l’auto e dopo essersi schiantato contro un muro ha preso a bastonate un anziano e lo ha derubato del portafogli, per poi darsi alla fuga nei boschi.

Follia a Cernusco: ruba l’auto a una donna, si schianta e prende a bastonate un anziano

Tutto è successo intorno alle 13: ad essere aggredita per prima è stata una a donna di 37 anni nel parcheggio di via Rusca, a pochi passi dalla stazione. E' stata e trascinata fuori dalla sua vettura, strattonata e afferrata per i capelli. Il balordo le avrebbe rubato il portafoglio e poi anche l’auto, finendo però per schiantarsi pochi metri.



Abbandonata l’auto incidentata, l’uomo si sarebbe quindi diretto a piedi verso il parco Saturno in via Edison, in località Paravino, dove avrebbe incrociato un anziano di 69 e lo avrebbe inspiegabilmente preso a bastonate. Entrambe le vittime del balordo sono state soccorse e fortunatamente nessuna delle due versa in gravi condizioni. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Merate e al momento è caccia aperta all'aggressore.

