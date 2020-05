Fino a giugno solo generi alimentari al mercato di Merate

Dal 26 maggio al 1 giugno 2020 ci si potrà recare al mercato di piazza don Minzoni a Merate soltanto per l’acquisto di generi alimentari.

Solo beni alimentari a Merate

L’ordinanza del sindaco di Merate Massimo Panzeri parla chiaro. Chi si recherà al mercato settimanale del martedì, in piazza don Minzoni, troverà soltanto generi alimentari. Il tutto al fine di garantire il contenimento della diffusione del Covid-19. Valgono perciò le solite misure di sicurezza, ormai adottate in ogni contesto pubblico, per l’accesso in piazza don Minzoni: dal mantenimento della distanza interpersonale, all’uso obbligatorio della mascherina, ai guanti nelle attività di usa e getta, nonché un maggior distanziamento dei posteggi. Il tutto, per ora, fino al mese di giugno.