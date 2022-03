Fatta brillare la bomba da mortaio trovata nell'Adda: il video dell'esplosione

Brivio

Effettuate le operazioni in piena sicurezza

E' stata fatta brillare nella mattinata di oggi, venerdì 18 marzo 2022, la bomba da mortaio trovata nell'Adda. Si tratta di uno dei due ordigni bellici rinvenuti nel fiume a Brivio (l'altro era una granata che è già stata disinnescata) e recuperati nei giorni scorsi. Ad individuare la presenza di qualcosa di anomalo era stato un residente che aveva subito segnalato la cosa alle autorità. Entrambe le bombe erano situate a circa tre metri dalla riva e a una profondità di un metro.

Fatta brillare la bomba da mortaio trovata nell'Adda

L'altro ieri il Nucleo Operativo Subacquei della Marina Militare aveva consegnato la bomba da mortaio al personale del 10° Reggimento Genio Guastatori, che ha provveduto al trasporto e alla messa in sicurezza dell'ordigno nell'area individuata dal Comune di Brivio, confinante con il Piazzale Don Carlo Mariani, dove oggi i militari hanno eseguito in piena sicurezza il brillamento.

Come detto operazioni di brillamento in acqua dell’altro ordigno rinvenuto, una bomba a mano mod. 24 di nazionalità tedesca, erano state già effettuate in sempre l'altro ieri grazie all'intervento del Nucleo Operativo Subacquei della Marina Militare.