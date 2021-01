Esenzioni pagamento ticket per reddito e patologia: c’è la proroga per le autocertificazioni. Lo ha comunicato Regione Lombardia in una nota.

La scadenza delle autocertificazioni per le esenzioni per reddito e patologia dal ticket sanitario è stata prorogata al prossimo 31 marzo.

La misura, approvata dalla Giunta regionale, è stata adottata al fine di agevolare le procedure necessarie rispettando le regole anti-Covid riducendo quindi l’accesso dei cittadini agli sportelli di scelta e revoca e all’accesso a prestazioni specialistiche per certificazione dell’esenzione.

La stessa delibera incarica le Agenzie per la Tutela della Salute ad attuare le procedure di rinnovo automatico delle esenzioni per malattie croniche e invalidanti che dovranno essere processate entro il 31 marzo e poi con cadenza almeno semestrale.

Allo stesso tempo, fa sapere Regione Lombardia in una nota, è onere del cittadino che non avesse più diritto all’esenzione stessa provvedere all’eventuale cancellazione.