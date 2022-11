Non solo il terribile incidente avvenuto lungo al Tirano-Lecco, con un'auto che è rimasta incastrata all'altezza del passaggio a livello di Villa di Tirano ed è stata travolta dal treno. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 novembre, un altro incidente ha visto coinvolta la "strada ferrata" con un'auto uscita di strada e finita a bordo della ferrovia. E' successo a Paderno d'Adda.

Escono di strada e finiscono con l'auto sul bordo della ferrovia

Il sinistro si è verificato intorno alle 16.20. Una vettura con a bordo una ragazzina di 17 anni e un uomo di 49 è rovinata da una scarpata che corre a lato Strada delle Brigole, via che corre la lato della ferrovia, e poi è arrivata a lambire i binari. Un bel rischio, ma fortunatamente a parte un enorme spavento, gli occupanti della vettura non hanno riportato gravi traumi.

Subito è partita la richiesta di aiuto ai sanitari: la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato a Paderno l'ambulanza con a bordo i volontari della Croce Bianca di Merate.

Mobilitati come detto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Merate che hanno raggiunto il luogo dell'incidente a bordo dell'autopompa. Non solo ma in posto sono giunti anche i tecnici di Rfi. I due feriti sono statati trasportati in ospedale per accertamenti ma come detto non sono in gravi condizioni.