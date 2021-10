E' morto don Mario Maggi, storico parroco di Airuno

Lutto

Originario di Beverate, dal 2005 svolgeva il suo ministero a Milano.

E' morto oggi, venerdì 15 ottobre 2021 don Mario Maggi, sacerdote originario di Beverate e parroco ad Airuno dal 1992 al 2005.

E' morto lo storico parroco di Airuno

Airuno e Beverate piangono la morte di don Mario Maggi. Il religioso aveva 71 anni. Nato il 23 novembre 1949 a Beverate di Brivio, è stato ordinato sacerdote nella basilica di Sant’Ambrogio il 30 marzo 1974. Da allora e fino al 1992 è stato vicario parrocchiale a Santa Maria Segreta, a Milano, poi si è trasferito ad Airuno dove ha ricoperto il ruolo di parroco per 13 anni. Dal 2005 al 2018 è stato parroco a San Paolo, a Milano, poi è diventato decano nel decanato "Zara".

Il dolore del sindaco Milani

"Don Mario era una persona molto profonda e spirituale, di spessore - lo ha ricordato con affetto il sindaco di Airuno Alessandro Milani, che quando andava alle scuole medie lo aveva come professore di religione e che per qualche anno ha fatto il chierichetto insieme a lui - Era molto buono, cordiale e sorridente ed è sempre stato vicino sia ai giovani che agli anziani. Non lasciava indietro nessuno e tutti ad Airuno hanno un bellissimo ricordo di lui".