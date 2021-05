E’ morto Antonio Risolo, storico direttore del Giornale di Merate

Lutto nella città di Merate e nel mondo del giornalismo: Antonio Risolo, 74 anni, primo storico direttore del Giornale di Merate, è morto oggi, venerdì 21 maggio 2021.

Antonio Risolo, maestro per generazioni di giornalisti

Giornalista professionista sin dal 1974, Risolo iniziò la sua carriera nel 1970 come corrispondente dell’Ansa e della Rai, negli anni successivi lavorò anche a La Notte come cronista, capo servizio e caporedattore centrale, a Italia Oggi e a Il Giornale. Nel 1979 venne chiamato a dirigere il Giornale di Merate, che uscì per la prima volta in edicola il 7 dicembre di quell’anno.

Maestro per generazioni di cronisti, grande appassionato di nautica, curava per il quotidiano Il Giornale la rubrica “Giornale di bordo” e di recente aveva aperto il suo sito web Gente di Mare. Nel 2011 Confindustria e il Ministero per lo sviluppo economico gli consegnarono il titolo di Pioniere della nautica, riconoscimento che lo rendeva particolarmente fiero. Nel 2019, insieme ai suoi “ragazzi” Giancarlo Ferrario e Angelo Baiguini e ai colleghi dell’attuale redazione aveva ritirato la civica benemerenza della città di Merate in occasione della Festa di Sant’Ambrogio.

Domani il funerale a Pagnano

Il funerale di Antonio Risolo verrà celebrato domani, sabato 22 maggio, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Pagnano a Merate. I familiari non chiedono fiori ma donazioni all’istituto di ricerche sui tumori Irst di Meldola (Fc).