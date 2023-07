Lecco e Merate unite nel lutto per la scomparsa di Francesca Cocco, storica prof del Parini. La docente era originaria di Merate e proprio lì, nella chiesa parrocchiale, è stata celebrata la cerimonia funebre.

E' morta Francesca Cocco, storica prof del Parini

L'insegnante si è spenta a 81 anni. Da anni vedova, era stata sposata con il signor Casalini, adorato consorte con il quale ora si è ricongiunta.

Era residente a Merate ed è stata per anni un'insegnante di matematica e di informatica all'istituto tecnico commerciale Parini di Lecco. La professoressa aveva frequentato il liceo scientifico per poi continuare gli studi di indirizzo laureandosi all'università cattolica di Milano.

Qualche anno fa fu coinvolta in un tragico incidente in auto in cui perse la vita una ragazzina di 16 anni di cui era professoressa di sostegno: il fatto sconvolse l'intera città.