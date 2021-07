Due ragazzi ubriachi finiscono in ospedale

Due giovani ubriachi hanno finito la serata in ospedale. Uno a Lecco, l'altro a Merate. In due occasioni, infatti, nella notte appena trascorsa, si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza per altrettante intossicazioni etiliche.

Ragazzi ubriachi soccorsi nella notte

Il primo intervento è avvenuto a Lecco, in piazza Cermenati, dove a mezzanotte un ragazzo di 23 anni è stato soccorso e trasportato all'ospedale Manzoni da un'autoambulanza della Croce Rossa di Lecco. A pochi minuti di distanza, poco prima di mezzanotte e mezza, un mezzo della Croce Rossa di Olgiate Molgora è dovuto intervenire in via Trento, in centro a Merate, per un altro giovane di 22 anni che aveva esagerato con il consumo di bevande alcoliche. Si è reso necessario il trasporto all'ospedale Mandic.