Orientarsi tra la selva di nome e regole già in vigore, alle quali si è aggiunto anche il cosiddetto Dpcm di Natale in vigore da oggi, venerdì 4 dicembre 2020, non è certo facile. Ecco quindi uno “schemone riassuntivo” per capire, da oggi e sino a dopo le feste, cosa è possibile fare e cosa no.

Dpcm di Natale, cosa si può fare e cosa no LO SCHEMONE RIASSUNTIVO

⛔️⛔️ Dal 21 dicembre al 6 gennaio divieto di circolare tra regioni, tranne che per motivi di urgenza, necessità, lavoro o salute. Divieto di raggiungimento delle seconde case.

⛔️⛔️ Divieto di uscire dai propri Comuni il 25, 26 dicembre e il primo gennaio.

⛔️⛔️ Su tutto il territorio nazionale divieto di spostarsi fuori dal Comune dalle 22 alle 5. Il 31 dicembre il divieto è esteso dalle 22 alle 7 del mattino dopo.

🏠🏠 È possibile il rientro presso la residenza o domicilio.

✈️✈️ Chi va all’estero tra il 21.12 e l’1.01 al rientro dovrà sottoporsi alla quarantena.

⛷🏂 Gli impianti sciistici restano chiusi dal 21.12 al 6.01.

📚📚 Dal 7 gennaio riprende la didattica in presenza per il 75% degli studenti.

🍺🥃 I bar e ristoranti restano aperti a pranzo nelle aree gialle, con solo asporto e domicilio per la cena e solo asporto e domicilio per pranzo e cena in zone arancioni e rosse.

🍽🍽 Sono fortemente raccomandati pranzi o cene solo con conviventi durante le festività.