Donna investita mentre attraversa la strada, trasportata in condizioni serie al San Raffaele

Donna investita in via Como a Merate. Si è temuto il peggio per la 38enne coinvolta nell’incidente accaduto poco dopo le 20 di stasera, domenica 7 marzo 2021. Le sue condizioni per fortuna non sembrano gravi.

Il fatto è accaduto in via Como all’altezza del bar e della concessionaria. Stando alla ricostruzione dei fatti una donna di 38 anni stava attraversando la strada quando una Fiat Panda vecchio modello, che proveniva in direzione di Cernusco, l’ha travolta. L’impatto è stato violento e il parabrezza del veicolo è stato danneggiato.

Grande e tempestivo lo spiegamento di mezzi sul posto: autoambulanza, automedica e Polizia Stradale.

Col trascorrere dei minuti le condizioni della 38enne sono però apparsi meno gravi del previsto (in un primo momento le era stato assegnato addirittura un codice rosso).

La malcapitata ha riportato un trauma cranico commotivo, e una ferita al bacino: è stata trasportata in codice giallo, quindi in condizioni serie, ma fortunatamente non critiche, al San Raffaele.