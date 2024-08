Come scrivono i colleghi di Prima Merate, una drammatica vicenda ha coinvolto negli scorsi giorni una donna incinta di 34 settimane, presentatasi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Merate con dolori acuti. Per la bambina che portava in grembo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerge, si sarebbe trattato di un aborto spontaneo.

Donna incinta di 34 settimane perde la bimba che porta in grembo

La donna, residente con il marito a Merate, avrebbe iniziato ad accusare i primi malori nella serata di lunedì 19 agosto 2024.

A seguito dei primi accertamenti, i medici del presidio meratese hanno disposto un trasferimento d'urgenza in ambulanza all'Ospedale Manzoni di Lecco.

Una scelta dovuta, sembrerebbe, più alle condizioni critiche in cui già versava il feto al suo arrivo in Pronto Soccorso che alla recente chiusura del Punto Nascite meratese.

Come detto, i medici del Manzoni, dopo aver operato la donna con un taglio cesareo, non hanno potuto fare altro che constatare la morte della bambina.

Dalla direzione dell'Asst di Lecco, che nelle ultime ore ha avviato un'indagine interna per chiarire le circostanze di quanto accaduto, fanno sapere che il personale sanitario ha fatto il possibile per applicare i protocolli da eseguire in questi casi e salvare la bambina.

Non è da escludere che i sindaci del territorio chiederanno alla direzione dell'Asst di Lecco maggiori delucidazioni sulla vicenda.