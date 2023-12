Don Enrico Caldirola trovato morto in casa a Merate

Don Enrico Caldirola, vicario parrocchiale alla parrocchia Regina del Santo Rosario ad Arcore, residente a Merate, è morto nel sonno. Il sacerdote aveva 74 anni.

Morto nel sonno don Enrico Caldirola

Come riportano i colleghi di primamonza.it, secondo le prime notizie trapelate il sacerdote sarebbe morto nel sonno nella sua abitazione, a Merate, dove tornava ogni sera per trascorrere la notte. A scoprire il suo corpo ormai privo di vita sarebbe stata la zia di don Enrico Caldirola. La donna ha immediatamente avvisato i soccorsi ma per il 74enne non c'è stato nulla da fare.

Il sacerdote, originario di Sartirana di Merate, venne ordinato sacerdote 48 anni fa e arrivò in città nel 2004 e fece il suo ingresso il 31 ottobre di quell'anno. Prese il posto di don Antonio Oldani che venne a mancare nel 2004. Ad accoglierlo c'era l'allora sindaco Antonio Nava.

Nel corso della sua vita don Enrico è stato direttore del collegio arcivescovile di Saronno e poi professore al collegio Castelli di Saronno. Successivamente, nel 1991, approdò a Melzo come vicario parrocchiale nella chiesa dei Santi Alessandro e Margherita.

Era responsabile della Caritas

Don Enrico ricopriva l'incarico di responsabile della caritas della comunità pastorale. Era un sacerdote apprezzato e benvoluto da tutta la comunità pastorale. Non è ancora stata ufficializzata la data delle esequie.