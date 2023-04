Lutto nel mondo sportivo e politico lecchese: si è spento nella giornata di oggi, martedì 4 aprile, dopo aver lottato per anni contro una brutta malattia, Bruno Marini, 63 anni, storico allenatore e colonna della USD Brianza Olginatese.ù

Dolore per la scomparsa dell'amato mister Bruno Marini

Classe 1959 e originario di Milano ha fatto del calcio la sua vita, allenando dapprima in oratorio a Brivio per poi trasferirsi all’Aurora a Olgiate e successivamente a Galbiate prima di approdare all’Olginatese dove è rimasto fino alla nomina come responsabile del settore giovanile della Polisportiva 2B di Brivio, nel 2021.

Grande appassionato di tutti gli sport, Marini aveva alle spalle anche una carriera nella sanità pubblica dove ha svolto per anni, con grande impegno e professionalità, la professione di tecnico di laboratorio negli ospedali di Lecco e Merate ricoprendo anche il ruolo di responsabile di area del Dipartimento immagini e terapia radiante.

Attenzione e grande scrupolosità erano le qualità che lo distinguevano e che era solito mettere anche in campo, per i suoi ragazzi, dove non ha mai fatto mancare la sua positività nell’insegnamento dei valori della lealtà e della correttezza nello sport.

Al percorso sportivo, Marini aveva costruito parallelamente anche quello politico, fornendo il proprio contributo personale alla nascita del gruppo che portò all’elezione nel Comune di Brivio del sindaco Stefano Motta, agli inizi degli anni duemila, che lo indico poi come consigliere con delega allo Sport.

Un ruolo portato avanti con il consueto impegno e dedizione, riuscendo a coinvolgere i giovani e tessendo relazioni che ancora oggi si sono rivelate solide e durature.

Tantissimi i ricordi e le attestazioni di affetto che in queste ore, dopo il diffondersi della notizia, stanno letteralmente inondando le pagine social da parte di amici, conoscenti o semplici ragazzi che in un modo o nell’altro hanno avuto l’onore di vedere incrociare le proprie vite con quella di Bruno e che oggi hanno voluto stringersi intorno alla moglie Donatella e ai due figli, Jacopo e Nicolò.

“Era una persona squisita e a modo, - ricordano dall’Olginatese - una persona che a noi ha dato tantissimo. Un vero pilastro, anche in termini di educazione e crescita dei bambini. Siamo costernati, per noi è una perdita enorme. Ci lascia un amico a cui tutto il nostro ambiente ha sempre voluto bene e che da lui ha ricevuto molto.”

I funerali di Bruno Marini verranno celebrati domani, mercoledì 5 aprile 2023, alle 14.30 nella chiesa Parrocchiale di Brivio.

Luca de Cani