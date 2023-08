Ritrovati i corpi di Rosy Corallo e Veronica Malini, le due donna disperse in Valmalenco.

Disperse in Valmalenco, ritrovati i corpi di Rosy Corallo e Veronica Malini - Le foto del recupero

Sono stati ritrovati nella mattinata di oggi, giovedì 24 agosto 2023, i corpi di Rosy Corallo, 60enne di Pescate, e di Veronica Malini, 54enne di Cernusco Lombardone.

Le due donne risultavano disperse da ieri, quando, durante un'escursione in Alta Valmalenco, sono cadute nel torrente che scorre nella zona del ghiacciaio Fellaria, sul territorio comunale di Lanzada. Il cane di una delle due era infatti finito in acqua, così la proprietaria, nel tentativo di soccorrerlo, è scivolata nel torrente. Stessa sorte toccata all'amica, che ha cercato di trarla in salvo.

Il personale del Soccorso alpino fluviale ha rinvenuto i corpi all'interno del torrente. Secondo quanto emerso, le due si erano gettate in acqua per soccorrere il loro cane

Il primo corpo è stato rinvenuto qualche minuto prima delle 8 di oggi mentre il secondo intorno alle 9. Entrambe le donne erano ancora all'interno delle acque del torrente.

Le ricerche non si erano fermate neppure nella notte. In particolare, sul posto erano rimasti operativi i Vigili del fuoco.

E proprio il personale del Saf - Soccorso alpino fluviale del corpo ha rinvenuto il primo cadavere.

Si è conclusa così nel peggiore dei modi la vicenda che era cominciata a mezzogiorno di ieri, quando era stato lanciato l'allarme dopo che le due donne lecchesi erano state trascinate via dalla corrente del torrente che si genera dalla fusione del ghiaccio del Fellaria. Secondo quanto emerso si erano gettate in acqua per soccorre il loro cane.

Di seguito le foto del recupero: