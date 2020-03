Dirigente sportivo muore di Coronavirus

Il Coronavirus ha strappato alla vita anche un noto dirigente sportivo. Giancarlo Longhi, 75 anni, volontario dell’Ars Rovagnate, è deceduto lunedì 23 marzo 2020.

LEGGI ANCHE Coronavirus: il volto degli infermieri, uomini e donne in prima linea per salvare vite

Ars Rovagnate colpita dal Coronavirus

Profondo il ricordo che il presidente dell’Ars Rovagnate ha scritto sulla pagina Facebook del sodalizio. “Anche la nostra Associazione ha avuto un lutto riconducibile al Covid-1, un nemico subdolo e invisibile del quale ci siamo sentiti tutti immuni finché non ha bussato anche alla nostra porta. È mancato Giancarlo, persona a cui dobbiamo molto. L’ho conosciuto negli anni ’80. Lui era nell’altra Società sportiva del paese, l’A.C. Rovagnate. Anni di contrasti, di diversi punti di vista ma sempre finalizzati al bene disinteressato dello “Stadio Idealità”. Ci ha stimolato e ha contribuito indirettamente a fare ripartire l’ARS fino ad arrivare ad oggi. Riprendo le parole di un dirigente che ha commentato così la scomparsa: “Scherzavamo sempre sui suoi modi un po’ burberi e polemici, ma adesso ci mancherà. In questi ultimi 7/8 anni di profondi cambiamenti strutturali dell’Ars, lui e gli altri volontari hanno veramente sudato 7 camice x permetterci di giocare sempre nella condizioni migliori possibili. Gli chiedevi un piacere, rispondeva sempre No, però sapevi già che il giorno seguente l’avresti trovato fatto”. Questo era Giancarlo! Grazie ancora! R.I.P.”.