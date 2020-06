Diluvio in Brianza, sembra neve ma è grandine. Allagamenti a Cassago FOTO

Diluvio sulla Brianza meratese. Poco fa la fitta pioggia si è trasformata in una copiosa grandinata, che ha imbiancato le strade del territorio dando l’illusione della nevicata fuori stagione.

Diluvio, grandine sulla Brianza

Quella di oggi è stata una giornata a dir poco “ballerina” dal punto di vista del meteo. Diverse volte il caldo sole primaverile ha lasciato spazio a nuvoloni neri e a copiose piovute. L’apice è stato raggiunto però in serata. Attorno alle 20 sul Meratese si è abbattuta una violenta grandinata, che ha riversato a terra cumuli di ghiaccio che hanno dato l’illusione della nevicata. Come si può nitidamente vedere dalle foto che un nostro lettore ci ha inviato dalla Provinciale ad Arlate di Calco.

Allagamenti a Cassago

Qualche problema, la pioggia che sta cadendo in queste ore sulla Brianza, lo sta provocando nella zona della stazione di Cassago. Uno dei punti più critici del territorio casatese, dove molto spesso la rete fognaria non è in grado di reggere la copiosa portata d’acqua che scende dal centro del paese. E’ proprio quello che sta avvenendo. I tombini faticano a far defluire l’acqua piovana e la zona risulta parzialmente allagata.