Ora è in carcere

Lo hanno rintracciato i Carabinieri della Stazione di Merate

Decreto di estradizione: arrestato 35enne condannato per spaccio di droga. Nella mattinata di oggi, mercoledì 30 marzo 2022, i Carabinieri della Stazione di Merate hanno rintracciato e tratto in arresto un operaio 35enne, di origine albanese, residente nel Meratese, in esecuzione di un decreto di estradizione verso l’Albania, emesso dal Ministro della Giustizia, a seguito di conseguente richiesta dalle Autorità Albanesi.

L’arrestato, condotto nella Casa Circondariale di Lecco per il successivo perfezionamento delle procedure estradizionali, deve scontare, nel paese d’origine, una pena residua definitiva di anni 2, mesi 5 e giorni 25 di reclusione, per il reato di produzione e cessione di sostanze stupefacenti commesso nel 2010.