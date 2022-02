Decisa inversione della curva dei contagi: calano positivi e cittadini in quarantena

Merate

Continua a migliorare la situazione epidemiologica a Merate e, come emerge dalla consueta analisi effettuata dal sindaco Augusto Massimo Panzeri "in città c'è una decisa inversione della curva dei contagi". Il quadro continua a dare segnali positivi sebbene, come sottolinea il primo cittadino sono "ancora rilevanti sia i contagiati, sia i sottoposti a sorveglianza, in particolare tra gli adolescenti".

Decisa inversione della curva dei contagi a Merate: calano positivi e cittadini in quarantena

Nel corso dell'ultima settimana i contagiati a Merate sono stati 87, ma i cittadini che si sono negativizzati lasciandosi alle spalle il Coronavirus sono stati 2608. Diminuisce quindi il numero dei meratesi attualmente positivi che sono 222, ovvero 121 in meno rispetto alla scorsa settimana.

Non solo ma negli ultimi sette giorni non si sono registrate vittime in città mentre sono scesi ancora i meratesi costretti a casa in quarantena. Ad oggi sono 327, ovvero 243 in meno. Dei residenti in isolamento 150 hanno meno di 20 anni. "L’auspicio è che questa tendenza possa consolidarsi - aggiunge Panzeri - e riportare presto i valori alla normalità".

La campagna vaccinale

Ad oggi, lunedì 7 febbraio 2022, su una popolazione di riferimento di 14.380 cittadini di Merate in età da vaccino, 12135 hanno ricevuto la 1^ dose, pari al 84,38%, 12.796 hanno ricevuto la 2^ dose o la dose unica, pari al 88,98% e 9.775 hanno ricevuto la 3^dose/booster, pari al

67,97%.

Le norme

Panzeri ricorda inoltre che "dal 1° febbraio 2022 il Green Pass “base” va esibito anche per accedere agli uffici comunali, l’ingresso ai quali è consentito previo appuntamento. Il Decreto-Legge n. 5 del 4.02.2022, in vigore dal 5.02.2022, ha introdotto misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. In particolare, sono state modificate le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia. Inoltre, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario".