Da domani sanificazione di strade e luoghi pubblici

Da domani, martedì 24 marzo, partiranno gli interventi di sanificazione, lavaggio e disinfezione di strade e aree pubbliche nell’Unione dei Comuni della Valletta.

Da domani parte la sanificazione di strade e aree pubbliche nell’Unione dei Comuni della Valletta

Da domani inizia il servizio di lavaggio, sanificazione e disinfezione di strade, arredo urbano, parcheggi e aree pubbliche nei Comuni de La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè. A renderlo noto con un comunicato sono i primi cittadini dei due paesi Roberta Trabucchi e Efrem Brambilla: “Tali interventi verranno effettuati nelle notti delle prossime due settimane a partire da domani, martedì 24 marzo, dalle 22 alle 4 – si legge nella nota – Si invita tutta la cittadinanza a ritirare panni stesi o piante e a non lasciare animali domestici liberi nelle notti interessate dal servizio nei suddetti orari. Si raccomanda inoltre di lasciare il più possibile la viabilità libera”. Nel comunicato si legge anche che questo nuovo servizio sostituirà la consueta pulizia settimanale “dal momento che a seguito delle ultime disposizioni regionali lo spazzamento comunale in essere non poteva più essere effettuato come prima (e cioè senza soffiatori ed altre limitazioni)”. Verranno quindi pulite e disinfettate tutte le strade pubbliche, i marciapiedi, i parcheggi, le aree comunali e l’arredo urbano: panchine, pensiline, cestini dei rifiuti. “Le nostre Amministrazioni hanno a cuore la pulizia e l’ordine del territorio e sono vicine ai cittadini in questo periodo di emergenza – conclude la nota – Stanno adottando pertanto tutte le misure possibili che ritengono attinenti al fine del contenimento della diffusione del Covid-19”.