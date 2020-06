Crisi Retesalute, sindacati suonano l’allarme

Crisi Retesalute, i sindacati suonano l’allarme: “Preoccupati per i lavoratori e i servizi erogati ai cittadini”.

La crisi finanziaria di Retesalute preoccupa non solo i Comuni chiamati a mettere mano alle proprie casse per ripianare un disavanzo di quasi 4 milioni di euro, maturato dal 2015 ad oggi, ma anche i sindacati.

In settimana Cgil, Cisl e Uil hanno preso posizione sulla situazione finanziaria della società pubblica che eroga Servizi sociali ai 27 Comuni soci del Meratese, Casatese e dell’Oggionese (tra cui Oggiono ed Ello entrati nell’azienda consortile lo scorso marzo), esprimendo preoccupazioni sul futuro delle 83 persone che operano per Retesalute e anche dell’erogazione dei servizi ai cittadini.

“CGIL CISL UIL unitamente alle categorie della Funzione Pubblica e dei

Pensionati, esprimono una viva e profonda preoccupazione per le sorti

occupazionali delle ottantatre persone che operano per Retesalute, nonché

per l’erogazione dei servizi alla cittadinanza ad oggi garantiti dall’Azienda

consortile. Ciò nasce da una situazione a dir poco nebulosa, come risulta

anche dagli incontri che abbiamo recentemente svolti con la presidenza

dell’Azienda Speciale.

È quantomeno singolare che di fronte ad una conclamata crisi di gestione

finanziaria, conseguente alla rilevazione di un debito maturato dall’azienda

dal 2015 ad oggi pari a €. 4.000.000 manchino riscontri documentali quali il

bilancio consuntivo 2019 e il bilancio preventivo 2020 ed è lontano dall’essere

elaborato un piano di rilancio aziendale per il futuro.

Così come ci lasciano perplesse le ipotesi di salvataggio che nascono e

muoiono nel giro di poche ore.

Al centro del problema vi sono poi i cittadini che oltre a rischiare di vedere

messi in discussione i servizi fin qui erogati da Retesalute, saranno poi

coloro, qualunque soluzione si trovi, a doversi far carico dell’onere economico

per ripianare il bilancio dell’azienda.

È fuori discussione il ruolo svolto in questi anni da Retesalute nel Meratese,

nel Casatese, oggi anche nell’Oggionese, dove ogni giorno migliaia di nostri

concittadini si avvalgono dei servizi erogati.

L’azienda ha rappresentato un nuovo modello organizzativo pienamente

aderente alle necessità delle nostre realtà locali, ha garantito la gestione

unitaria e integrata dei servizi alla persona e alla famiglia, qualificando e

formando, incrementando le competenze di una pluralità di operatori. Ha

favorito la condivisione di buone prassi, l’identificazione di modelli di

intervento, lo sviluppo e la sperimentazione di servizi.

Non va dimenticato che la nascita dell’azienda consortile ha consentito di

continuare a gestire i servizi sociali ed assistenziali in ambito pubblico

evitando le pericolose esternalizzazioni così di moda negli ultimi venti anni.

CGIL CISL UIL ribadiscono il timore che quanto fino a oggi garantito possa

inopinatamente mutare di segno, finendo per dare vita ad inaccettabili

disparità di trattamento economiche e di servizio per i cittadini.

Sui problemi economici e gestionali si faccia chiarezza, si individuino le

responsabilità, si prospettino le soluzioni adeguate nel più breve tempo

possibile o si rischia che l’azienda, nel limbo in cui si trova ad operare, non

sia più in grado di operare nella gestione dell’ordinario, tantomeno nella

pianificazione delle attività scolastica, della possibile riapertura dei centri di

aggregazione e della rispondenza al bisogno per quanto riguarda i servizi

domiciliari così come della tutela dei minori.

Noi continueremo a offrire la garanzia di un impegno per la tutela dei diritti dei

cittadini a servizi sociali e assistenziali efficienti, erogati in ambito pubblico,

da personale qualificato. Il cosiddetto modello meratese di Retesalute resta un progetto di valore, una realtà aggregante capace di offrire servizi paritari anche ai cittadini dei

comuni più piccoli, ovviamente tutto questo permane se adeguatamente

supportato dai comuni del territorio”.