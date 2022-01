Covid, Panzeri: "Dati finalmente confortanti"

Merate

"Aumentano i soggetti negativizzati e diminuiscono i sottoposti a sorveglianza attiva"

Arrivano finalmente buone notizie dall'ultimo bollettino Covid diffuso oggi, lunedì 31 gennaio 2022, come ogni settimana, dal sindaco Augusto Massimo Panzeri: in città, infatti "Aumentano i soggetti negativizzati e diminuiscono i sottoposti a sorveglianza attiva - sottolinea il primo cittadino - Resta comunque rilevante il numero di soggetti attualmente positivi, seppur anch’esso in sensibile calo a distanza di una settimana".

Covid a Merate, Panzeri: "Dati finalmente confortanti"

Nel corso dell'ultima settimana i contagiati a Merate sono stati 149, ma i cittadini che si sono negativizzati lasciandosi alle spalle il Coronavirus sono stati 265. Diminuisce quindi il numero dei meratesi attualmente positivi che sono 343, ovvero 116 in meno rispetto alla scorsa settimana.

Non solo ma negli ultimi sette giorni non si sono registrate vittime in città mentre sono scesi, e non di poco, i meratesi costretti a casa in quarantena. Ad oggi sono 570, ovvero 210 in meno. Dei residenti in isolamento 284 hanno meno di 20 anni.

La campagna vaccinale

Ad oggi, su una popolazione di riferimento di 14.380 Cittadini di Merate in età da vaccino, n. 12103 hanno ricevuto la 1^ dose, pari al 84,16%, 12.689 hanno ricevuto la 2^ dose o la dose unica, pari al 88,24% e 9.436 hanno ricevuto la 3^dose/booster, pari al 65,61%.

Le nuove regole

"Da domani, martedì 1° febbraio 2022 - ricorda infine Panzeri - il Green Pass “base” va esibito anche per accedere ai pubblici uffici".