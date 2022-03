Covid: meno di 100 positivi in città

Coronavirus

Il sindaco Massimo Panzeri: "Si conferma la tendenza in miglioramento dei dati"

E' sceso sotto la "soglia piscologica" di 100 il numero degli attuali positivi al Coronavirus in città. Lo ha reso noto il sindaco Augusto Massimo Panzeri nel consueto aggiornamento alla cittadinanza della situazione Covid a Merate.

Ad oggi infatti i cittadini che sono ancora alle prese con il virus sono 94 ovvero 8 in meno rispetto alla scorsa settimana. In tutto, dall'inizio della pandemia il Covid ha colpito a Merate 2751 persone. 2603 i guariti (36 negli ultimi giorni). Sono invece 49, ovvero 7 in meno rispetto a sette giorni fa, i meratesi in quarantena e tra questi 4 hanno meno di 20 anni. 54 i meratesi deceduti dopo aver contratto il Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria

"Si conferma la tendenza in miglioramento dei dati - sottolinea il primo cittadino - Rispetto alla scorsa settimana non sono state introdotte nuove disposizioni rispetto a quelle già in vigore. Dal 1° marzo é di nuovo possibile accedere agli uffici comunali secondo le modalità di legge, anche senza preventivo appuntamento, che resta comunque la modalità consigliata. Sempre dal 1° marzo gli orari di apertura dell’hub vaccinale dell’area Cazzaniga sono stati ridotti e modificati, come da calendario consultabile sul sito dell’ATS Brianza".

La campagna vaccinale

Ad oggi su una popolazione di riferimento di 14.380 Cittadini di Merate in età da vaccino, 12.178 hanno ricevuto la 1^ dose, pari al 84,68%, 12.946 hanno ricevuto la 2^ dose o la dose unica, pari al 90,02% e n. 10.208 hanno ricevuto la 3^dose/booster, pari al 70,98%.