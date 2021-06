Covid: in Lombardia meno di cento ricoverati nelle Terapie intensive

Continuano a calare i ricoverati Covid nelle Terapie intensive della Lombardia, il vero termometro dell'andamento della pandemia. Oggi, mercoledì 16 giugno, sono meno di cento i letti occupati.

Meno di cento ricoveri in Terapia intensiva in Lombardia

A darne notizia è stato il governatore Attilio Fontana a margine della presentazione del Master Plan della Villa Reale di Monza:

Oggi in Lombardia siamo scesi sotto i 100 letti occupati in terapia intensiva, sono infatti 92. Anche oggi si registra una riduzione dei posti occupati negli ospedali, la situazione sta andando nella direzione giusta. Inoltre Codogno è Covid-free. Per la prima volta, infatti, registriamo zero positivi nella città prima zona rossa del Paese.

Anche nel nostro territorio la situazione è in continuo miglioramento: secondo gli ultimi dati messi a disposizione dalla Asst di Lecco, la scorsa settimana i pazienti Covid ricoverati tra Lecco e Merate erano in tutto 58 e 9 dei quali in Rianimazione.