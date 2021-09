Covid: i nuovi casi calano nel Lecchese

8 nuovi casi nel Lecchese. Ecco i dati relativi alla diffusione del Covid nel nostro territorio nella giornata di oggi (25 settembre 2021).

Covid: a livello regionale aumentano i ricoveri in terapia intensiva

I nuovi positivi registrati in Lombardia sono 478 (su un totale di 66355 tamponi effettuati). I decessi, invece, ammontano a 9 unità (in totale sono 34012 dall’inizio della pandemia). I ricoveri in terapia intensiva calano di 2 unità (per un totale di 58 pazienti). I ricoveri nei reparti diminuiscono di 13 unità (per un totale di 401 posti letto occupati).

I nuovi casi per provincia

Milano 146

Brescia 73

Monza e della Brianza 38

Varese 74

Como 15

Bergamo 36

Mantova 8

Pavia 35

Lecco 5 (ieri erano stati registrati 8 positivi)

Cremona 15

Sondrio 9

Lodi 9