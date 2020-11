Una situazione in rapida, rapidissima evoluzione e una curva dei contagi che in alcuni casi si è letteralmente impennata. Nel giro di due settimane i casi di Covid sul nostro territorio si sono in molti Comuni moltiplicati. Anche diversi paesi che avevano raggiunto l’agognato “titolo” di Covid free hanno purtroppo visto il ritorno del virus.

Covid: come è cambiata la situazione in provincia di Lecco in due settimane

Basta guardare i numeri pubblicati sul sito di Regione Lombardia per rendersi conto di che nel giro di 15 giorni esatti sono stati ufficializzati 1959 nuovi casi nel Lecchese, con una media provinciale quindi di 130 casi al giorno in più e con un picco, il primo novembre, di 291 nuovi contagi in 24 ore. Un numero davvero impressionante se si pensa che in totale, da inizio pandemia, i lecchesi che hanno contratto il Coronavirus sono stati 5906.

Il confronto tra i dati del 20 ottobre e quelli del 3 novembre è in alcuni casi davvero preoccupante. Ricordiamo che nelle due tabelle sottostanti , i dati inseriti nelle colonne, messi a disposizione dalla Regione, riguardano i casi da inizio pandemia che quindi comprendono i postivi, i guariti e i deceduti. Nella terza colonna è segnalato l’incremento che non coincide quindi con gli attuali positivi (anche se in alcuni casi i numeri praticamente combaciano) perchè nel frattempo alcuni cittadini si sono fortunatamente negativizzati, lasciandosi la brutta esperienza del Coronavirus alle spalle, mentre altri purtroppo sono morti (ricordiamo che nella sola giornata di ieri in Lombardia ci sono state 117 vittime e 2.539 nuovi guariti/dimessi ).

Gli incrementi nei 10 Comuni più colpiti della provincia di Lecco

COMUNE 20/10/20 03/11/20 INCREMENTO LECCO 581 859 +278 MERATE 258 363 +105 CASATENOVO 149 276 +127 CALOLZIO 184 233 +49 GALBIATE 158 208 +50 OGGIONO 112 197 +85 VALMADRERA 112 182 +70 OLGIATE 120 172 +52 MISSAGLIA 52 144 +92 MANDELLO 72 118 +46

Gli incrementi nei 10 Comuni lecchesi più colpiti in proporzione alla popolazione

COMUNE 20/10/20 03/11/20 INCREMENTO PERLEDO 49 54 +5 SUELLO 46 54 +8 CESANA 45 66 +21 OLGIATE 120 172 +52 GALBIATE 158 208 +50 MERATE 158 363 +205 BELLANO 54 75 +21 BRIVIO 73 108 +35 INTROBIO 38 44 +6 VIGANO’ 26 46 +20