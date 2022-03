Covid, casi in lieve aumento in città. Il sindaco: "Non abbassiamo la guardia"

Merate

Un "frenata", seppur non brusca, nell'evoluzione positiva della situazione epidemiologica in città. E' quella che è stata registrata nell'ultima settimana con un lieve aumento dei casi Covid a Merate. E' il sindaco Augusto Massimo Panzeri, nel consueto aggiornamento alla cittadinanza a renderlo noto oggi, martedì 15 marzo 2022.

Ad oggi infatti i cittadini che sono ancora alle prese con il virus sono 11 ovvero 17 in più rispetto alla scorsa settimana. In tutto, dall'inizio della pandemia il Covid ha colpito a Merate 2789 persone (38 negli ultimi sette giorni). 2624 S i guariti (21 quelli che si sono negativizzata la scorsa settimana).

Sono poi 74, ovvero25 in più rispetto all'ultimo aggiornamento ufficiale, i meratesi in quarantena e tra questi 28 (settimana scorsa erano soli 4) hanno meno di 20 anni. Fortunatamente negli ultimi giorni non ci sono state vittime, restano infatti 54 i meratesi deceduti dopo aver contratto il Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria

Il sindaco: "Non abbassiamo la guardia"

"Rispetto alla tendenza delle scorse settimane, che rilevava un costante e progressivo miglioramento dei dati, si registra un leggero aumento dei soggetti attualmente positivi, così come dei sottoposti a sorveglianza, in linea peraltro con l’andamento dei dati a livello nazionale - spiega il primo cittadino - ciò induce a mantenere un comportamento responsabile e rispettoso delle vigenti misure di contrasto alla diffusione del virus Nonostante oggi siano altre le preoccupazioni che ci affliggono, non dobbiamo considerare terminata l’emergenza pandemica".