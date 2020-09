Ancora una tragedia al fiume, ancora una vittima in acqua con il corpo di una donna trovato nell’Adda La tragedia è avvenuta ieri, sabato, a Robbiate, pochi giorni di distanza da un altro macabro ritrovamento, avvenuto nella tarda serata del 9 settembre quando è stato recuperato il cadavere di un 64 enne nel tratto tra Imbersago e Villa d’Adda.

La salma è stata rivenuta lungo l’alzaia di Robbiate da un custode . Il cadavere, che non era in stato avanzato di decomposizione, si trovava nella griglia della centrale idroelettrica Semenza ed appartiene a una donna di etnia caucasica con una possibile età di 40 anni. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco che lo hanno portato in ospedale per il riconoscimento.