Coronavirus, terzo contagio a Civate. Primo caso a Imbersago e due positivi a Cernusco. Covid-19 anche a Costa

Spunta un terzo contagio da Coronavirus a Civate. Dopo i due casi accertati nei giorni scorsi, oggi, giovedì, il sindaco Angelo Isella ha riferito che un nuovo tampone è risulato positivo in paese, a seguito del quale sono stati attivati tutti i protocolli necessari riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario.

“Familiari e conoscenti sono stati istruiti con attenzione dal personale sanitario per prevenire il contagio – spiega il sindaco Isella – Ribadisco e sottolineo di restare a casa e di uscire solo per motivi di comprovata necessità”.

Il sindaco Fabio Vergani, con una lettera alla cittadinanza, ha reso noto il primo caso a Imbersago

Cari concittadini,

sono stato allertato della positività di un nostro concittadino al Covid-19.

Il malato si trova attualmente ricoverato presso una struttura ospedaliera ed è stato prescritto un regime di quarantena alle persone con cui ha avuto un contatto diretto.

Dalle 19 di lunedì 9 marzo è attivo il Centro Operativo Comunale (COC), con lo scopo di coordinare tutte le attività inerenti l’attuale stato di emergenza.

Vi invito a mettere in atto tutte le buone pratiche consigliate dalle autorità sanitarie per contenere il diffondersi del contagio.

Vi esorto a rispettare le prescrizioni ministeriali che impongono di non uscire di casa se non per esigenze di primaria e comprovata necessità.