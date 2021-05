Si mantiene nel complesso stabile l’evoluzione dell’epidemia da Covid in Lombardia, nonostante il netto calo, tipico di ogni lunedì, nel numero di tamponi analizzati. In particolare oggi (17 maggio) sono 675 le persone che risultano positive al Coronavirus, a fronte di 20.822 test processati, di cui 17.755 molecolari e 3.067 antigenici rapidi. Nella giornata di ieri erano stati diagnosticati 796 contagi, grazie all’esecuzione complessiva di 32.385 tamponi. L’indice di positività ragionale passa invece dal 2,4 per cento al 3,2 per cento.

Coronavirus: solo 7 casi a Lecco nelle ultime 24 ore

Con il calo dei tamponi si registra anche una diminuzione dei casi in provincia di Lecco: oggi sono 7, mentre ieri erano stati 36.

Continua la diminuzione dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, scesi a 371 persone (11 in meno), così come quello dei degenti nei reparti non intensivi, calati a 2.028 pazienti (25 in meno). In leggera diminuzione anche il dato riferito alle vittime giornaliere: i morti accertati oggi sono 13 (ieri erano stati 18). Complessivamente quindi, dall’anno scorso, hanno perso la vita 33.360 persone.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 20.822 (di cui 17.755 molecolari e 3.067 antigenici) totale complessivo: 10.163.812

– i nuovi casi positivi: 675 (di cui 36 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 754.566 (+938), di cui 3.096 dimessi e 751.470 guariti

– in terapia intensiva: 371 (-11)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.028 (-25)

– i decessi, totale complessivo: 33.360 (+13)

I nuovi casi per provincia

Milano: 158 di cui 64 a Milano città;

Bergamo: 86;

Brescia: 36;

Como: 73;

Cremona: 11;

Lecco: 7;

Lodi: 2;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 55;

Pavia: 7;

Sondrio: 14;

Varese: 186.