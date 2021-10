Coronavirus: situazione stabile in città

Merate

Il 93,43% dei Cittadini di Merate ha ricevuto almeno una dose di vaccino

E' sostanzialmente stabile, rispetto alla scorsa settimana la situazione epidemiologica in Città. A Merate infatti, negli ultimi giorni si è registrato un egual numero di nuovi contagiati e nuovi guariti dal Coronavirus. E' quanto emerge dal consueto aggiornamento diffuso settimanalmente dal sindaco Augusto Massimo Panzeri.

Coronavirus a Merate: situazione stabile in città

In numeri assoluti sono saliti a 1062, 7 in più rispetto alla scorsa settimana, i meratesi che hanno contratto il Coronavirus dall'inizio della pandemia. Altrettanti i residenti che nel corso dell'ultima settimana si sono lasciati alle spalle il virus e si sono negativizzati.

In calo, rispetto a sette giorni fa, gli isolamenti domiciliari: i meratesi in quarantena ad oggi, lunedì 4 ottobre 2021, sono 23 (uno in meno) e quelli che hanno meno di 20 anni sono passati da 10 a 4.

La campagna vaccinale

"Alla data odierna il 93,43% dei Cittadini di Merate, pari a 12.151 persone, ha ricevuto la 1^ dose di vaccino, su un target di popolazione di 13.006; a 11.094 persone è già stata somministrata anche la 2^ dose - aggiunge il sindaco Panzeri - Da ieri, domenica 3 ottobre, i cittadini over 80 possono prenotare l’appuntamento per la dose booster (3a dose) di vaccino anti Covid-19, che può essere somministrata dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario".