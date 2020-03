Coronavirus: questa sera a Merate la sanificazione di strade e marciapiedi

Coronavirus: l’assessorato all’Ambiente del Comune di Merate ha disposto per questa sera la sanificazione di strade e marciapiedi.

Coronavirus: l’operazione prenderà il via alle ore 22

A partire da questa sera, mercoledì 18 marzo 2020 (nella fascia oraria notturna 22 – 4), la città sarà interessata da un massiccio servizio di sanificazione di strade marciapiedi e pensiline, che si concluderà sabato 21 marzo. In collaborazione con Silea, si procederà alla sanificazione del territorio comunale, mediante l’utilizzo di una soluzione igienizzante-detergente non schiumogena, non nociva per uomini, animali domestici e per l’ambiente. Si tratta di una operazione che consideriamo utile a migliorare le condizioni igieniche di strade e marciapiedi.

L’intervento si concluderà sabato 21 marzo

“Nonostante non vi siano indicazioni specifiche in tal senso, in questa fase complessa e difficile di emergenza, riteniamo sia necessario attuare, tutte le azioni utili a prevenire la diffusione del virus, senza lasciare nulla di intentato, rispondendo al principio di cautela e massima prevenzione”, afferma l’assessore all’ambiente Andrea Robbiani. Che conferma: “In questo momento, stare a casa, rimane l’unica vera azione di contrasto alla diffusione del virus”.