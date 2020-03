Coronavirus, positiva una dottoressa dell’ospedale di Merate

Nuovo caso di contagio da Coronavirus nel Meratese. A essere risultata positiva è una dottoressa del Mandic.

L’esito del tampone è giunto nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo 2020. Ancora non è dato sapere come la dottoressa abbia contratto il Coronavirus, sono in corso in queste ore gli accertamenti per ricostruire la sua rete di contatti. Non è dunque escluso che vengano sottoposti a tampone anche colleghi e pazienti. Quello della dottoressa del Mandic è il primo caso registrato in ospedale, dove comunque la situazione rimane sotto controllo. Sono diversi invece i casi di contagio registrati di ora in ora sul territorio, tra il Casatese (Cassago e Missaglia), l’Isola Bergamasca (Villa d’Adda, Solza, Suisio, Terno d’Isola) e la Valle San Martino (Cisano e Caprino Bergamasco).