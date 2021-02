Coronavirus: lieve aumento sia dei positivi che delle quarantene

Coronavirus a Merate: lieve aumento sia dei positivi che delle quarantene. E’ quanto emerge dal consueto aggiornamento diffuso dal sindaco Massimo Panzeri in merito alla situazione epidemiologica della cittadina.

Coronavirus a Merate: lieve aumento sia dei positivi che delle quarantene

“L’ultimo aggiornamento registra un ulteriore lieve aumento dei positivi e dei sottoposti a sorveglianza attiva, evidentemente legati ai casi scolastici” sottolinea il sindaco.

Ad oggi i cittadini positivi a Merate sono 41, sei in più negli ultimi giorni. I nuovi contagiati portano il totale dei casi da inizio pandemia a 674 pari al 4,56% della popolazione. 596 i meratesi guariti, 4 negli ultimi giorni, peridio durante il quale fortunatamente non si sono registrate vittime.

Salito invece, come anticipato il numero dei meratesi in quarantena: ad oggi sono 39, ovvero 12 in più rispetto a quattro giorni fa, e sei di questi hanno meno di 20 anni.

Si torna a vivere… ma servono comportamenti responsabili