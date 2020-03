Coronavirus: il Comune di Colle Brianza in prima linea per i cittadini più fragili

Coronavirus: il Comune di Colle Brianza in prima linea per assistere i cittadini più fragili, attraverso l’attivazione dei servizi di consegna a domicilio per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Coronavirus: consegna a domicilio garantita agli anziani

“Vogliamo bene ai nonni. Difendiamo insieme chi è più fragile”. È con questo slogan che l’Amministrazione di Colle Brianza vuole aiutare gli anziani per far sì che restino a casa in modo da prevenire ed evitare il contagio. “La miglior cura per il Coronavirus è quella di prevenire il contagio, riducendo al minimo o annullando la frequentazione di luoghi affollati. Per questo motivo è consigliato, in particolare alle persone anziane, di rimanere al proprio domicilio”. E se questo può creare difficoltà, perché non ci sono figli, altri parenti, collaboratori o amici più giovani che possano fare la spesa per gli anziani, le persone di età superiore ai 70 anni possono contattare direttamente per telefono i negozi presenti a Colle Brianza che hanno aderito all’iniziativa dando la loro disponibilità per la consegna della spesa a domicilio, con i quali occorrerà concordare al momento dell’ordine anche i tempi di consegna a casa.

Generi alimentari e prodotti farmaceutici

Per i generi alimentari, hanno aderito il supermercato “Fresco Mio”, contattabile al numero di telefono 039-9276080 con un ordine di spesa che può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 18, e il panificio Tavola (telefono 039-9260052), da cui è possibile effettuare l’ordine della spesa a domicilio dal lunedì al venerdì entro le ore 9.30. Invece per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, ha aderito all’iniziativa la farmacia della dottoressa Elena Selvetti, che può essere contattata al numero fisso 039-9260526 o al mobile 339-4941606 (anche tramite Whatsapp). Il servizio di consegna è gratuito. Questa speciale iniziativa è riservata ai residenti di Colle Brianza e avrà durata pari ai provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria.