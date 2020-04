Coronavirus, i contagiati nel Lecchese salgono a 1678

I contagiati da Coronavirus in provincia di Lecco sono 1678. A fornire l’aggiornamento a oggi, domenica 5 aprile 2020, è stato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa quotidiana in diretta streaming.

Coronavirus, il contagio in Lombardia

Così l’assessore Gallera ha commentato i dati di oggi. “Stiamo facendo più tamponi, infatti il numero di ricoverati cresce di solo 7 unità: individuando più positivi, che hanno piccoli sintomi, non devono andare in ospedale. Il dato delle terapie intensive è inferiore di 9 rispetto a ieri: un altro dato che ci dà un segno dell’alleggerimento del contagio. Crescono i dimessi. Il numero dei decessi, che è sicuramente la pagina più drammatica di questa ondata, segna comunque una riduzione rispetto a ieri”.

L’andamento nel Lecchese

In provincia di Lecco i contagiati arrivano a 1678 (+50), in quella di Bergamo 9712 (+124). Preoccupa il dato di Milano, che rispetto a ieri è cresciuto di 411 unità. “Bergamo e Brescia sono in una fase di stabilizzazione ed è il dato più significativo, Milano continua a stabilizzarsi, salire, poi ancora a stabilizzarsi e a salire di nuovo. E’ un dato che non ci lascia tranquilli. Ai milanesi chiedo maggiore determinazione” ha commentato Gallera.