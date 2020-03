Coronavirus, caso a Olgiate. Il sindaco tranquillizza i cittadini

E’ stato confermato dal sindaco Giovanni Battista Bernocco il caso di contagio da Coronavirus a Olgiate Molgora. Nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2020, il primo cittadino ha infatti scritto un messaggio per tranquillizzare la popolazione.

Coronavirus, caso a Olgiate

Si tratterebbe di un anziano residente in paese, al momento ricoverato ma pare non in gravi condizioni. Questo il messaggio diffuso dal sindaco Bernocco nella mattinata di oggi. “Gentili Concittadini, vi comunico che nel nostro paese è stato riscontrato un caso di positività al test da Coronavirus, a seguito del quale sono stati attivati tutti i protocolli necessari riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario. Desidero precisare che la persona risultata positiva al test è curata e monitorata in ospedale e che è stata correttamente attivata la procedura per la prevenzione della diffusione del virus. Tale procedura ha coinvolto fin da subito i familiari, istruiti dal personale sanitario per prevenire il contagio. Le Autorità Sanitarie e il Comune sono in contatto con loro per garantire sicurezza, informazione e assistenza. La situazione quindi è sotto controllo, non ci sono motivi di allarme e quindi invitiamo tutti a proseguire con normalità le proprie attività seguendo le indicazioni di prevenzione che sono state diffuse”.