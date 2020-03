Coronavirus, andrà tutto bene: gli arcobaleni colorano Robbiate FOTO

Arcobaleni colorati “contro” il Coronavirus. E’ davvero bella l’iniziativa partita dalle famiglie dei bambini delle scuole elementari di Robbiate e che nel giro di poche ore ha letteralmente contagiato, positivamente, anche quelle dell’asilo Elena fino ad arrivare a colorare tantissimi cancelli del paese.

Arcobaleni di speranza

Tanti arcobaleni colorati, realizzati dai bambini e dai loro genitori, sono stati realizzati in queste ore di isolamento forzato per contenere il contagio da Coronavirus. “E’ un’idea che ci è venuta per fare esprimere i bambini, che a casa si annoiano un po’, stimolando la loro creatività. Ma al tempo stesso per lanciare un messaggio positivo a chi passa da Robbiate” ha raccontato una delle mamme promotrici dell’iniziativa.