Coronavirus: almeno 21 morti nel Lecchese. In lutto Calco, Airuno e Perledo

Il Lecchese conta altre vittime del Coronavirus. Nel giro di poche ore, infatti, il nostro territorio è stato colpito dalla morte di un ex assessore di Calco, di un noto ristoratore di Airuno e da un anziano di Perledo che era ricoverato al Manzoni di Lecco.

LEGGI ANCHE Coronavirus: 466 positivi nel Lecchese. Gallera: “I numeri sono quelli di una battaglia” I DATI E LA MAPPA AGGIORNATA

Ancora Vittime del Coronavirus

La comunità di Calco e in particolare la frazione di Arlate piange Marco Ravasi, morto all’età di 71 anni. In paese era un volto molto noto anche per via del suo impegno politico, iniziato negli anni ’80 con la Democrazia Cristiana che lo ha portato poi, dal 2005 al 2010, a ricoprire la carica di assessore del primo mandato del sindaco Gilberto Fumagalli. Ricoverato al Mandic, è morto martedì 17 marzo.

A distanza di poche ore un altro lutto ha colpito il Meratese. Emidio Formenti, storico titolare dell’omonimo ristorante nella frazione di Aizurro, è morto all’età di 85 anni. Malato da tempo, era risultato positivo al Coronavirus e le sue condizioni di salute sono precipitate inesorabilmente nel giro di pochi giorni.

Nel Lecchese almeno 21 i morti

Sono almeno 21 i morti, residenti nel Lecchese che erano risultati positivi al Corinavirus. Nella sola giornata di ieri si sono vestite a lutto le comunità di Brivio, Cernusco e Civate.