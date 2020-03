Coronavirus a Merate, il VIDEO messaggio del sindaco Panzeri

I dati sul contagio da Coronavirus non inducono all’ottimo a Merate. Il sindaco Massimo Panzeri, come ormai da consuetudine, ha affidato a un videomessaggio sulla sua pagina Facebook l’aggiornamento della situazione in città.

Coronavirus, la situazione di Merate

Nella serata di ieri, martedì 24 marzo 2020, il sindaco Panzeri si è rivolto alla popolazione con un messaggio video nel quale ha fatto il punto della situazione. Un punto che ovviamente non può basarsi soltanto sui numeri ufficiali, ma che deve tenere conto anche di tutto quel “sommerso” che sfugge alle statistiche. “Sono in costante aumento sia i positivi che i soggetti sottoposti a sorveglianza attiva. Temo lo siano anche i decessi. Personalmente attribuisco a questi numeri un valore relativo: la situazione reale credo sia decisamente peggiore, molti sono contagiati e non lo sanno, molti soggetti sono stati a contatto con positivi” ha affermato il borgomastro. E’ invece di oggi, mercoledì 25 marzo, il conteggio ufficiale: i positivi a Merate sono 60, i sottoposti a sorveglianza attiva 82 e i decessi 7.