Coronavirus: a Merate i contagi salgono a 53, due i decessi

Quattro nuovi contagi nella città di Merate e il numero delle persone positive al Coronavirus sale a 53.

Con un comunicato stampa diramato nella giornata di oggi, lunedì 23 marzo, il sindaco di Merate Massimo Panzeri ha aggiornato la cittadinanza riguardo i dati di diffusione del virus. In città i contagiati ad oggi sono 53, quattro in più rispetto alla giornata di ieri, mentre le persone sottoposte a regime di sorveglianza sono 69, una in meno rispetto a ieri. Due, invece, i decessi riconducibili al virus. Il primo cittadino ha inoltre colto l’occasione per ringraziare i meratesi: “Si ringrazia la cittadinanza per la responsabilità dimostrata, in particolare negli ultimi giorni, nel rispetto delle prescrizioni di legge. L’invito rivolto a tutti è quello di continuare a restare a casa, salvo inderogabili necessità, come da disposizioni vigenti”.